Ülkücülerden Çiğ Köfte Partisi

Bünyan Ülkü ocakları tarafından düzenlenen etkinliklere Bünyan Belediye başkanı Mehmet Özmen, MHP Bünyan İl genel Meclis Üyesi Ömer Özcan MHP Bünyan ilçe başkanı Kadir ve Ülkücü gençler katıldı.

Çiğköfte partisinde gençlerle bir araya gelme fırsatı bulmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, “Ocak sevdası belli bir dönem sonra başka sevdalara yelken açıyor bu sevdalar dünyalık sevdalara dönüşüyor. Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır üstlendiğimiz misyonun farkında olmamız lazım. Ülkü Ocaklarından geçenlerin çoğunluğu MHP ye oy kullansa yüzde elli yedi ile birinci partiyiz, çok partinin tabanı mutlaka Ülkü Ocaklarından geçmiştir. Bizler de zamanında Ülkü Ocaklarının tozunu yutmuş, çaycılık yapmış, insanlarız. Sizlere de başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.” şeklinde konuştu.

Bünyan Ülkü Ocakları Başkanı Süleyman Başgül ve MHP Bünyan İlçe Başkanı Kadir Yalçın ise, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması açısından önemli olduğunu kaydetti ve etkinliğe katılanlara teşekkürlerini iletti.