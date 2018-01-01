Etkinliğine Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, MHP Develi İlçe Başkanı Ali Kabak, Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, Muhtarlar Dernek Başkanı Adullah Ganioğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kur’an Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Murat Duru, "Gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Bu alamda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" dedi.
Kaymakam Duru’nu konuşmasının ardından 2 bin fidan toprak ile buluşturuldu.
İHA
Ülkücülerin dikili ağacı oldu ifadeniz çok yanlış ve terbiyesizce Ülkücü Hareket bu ülke için geçmişten günümüze Mustafa Pehlivanoğlu,Fırat Çakıroğlu gibi nice fidanlarını toprağa verdiği gibi Alparslan Türkeş gibi asırlık çınarları da ülkeye feda etmiştir