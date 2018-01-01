Ülkücülerin dikili ağacı oldu



Etkinliğine Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, MHP Develi İlçe Başkanı Ali Kabak, Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, Muhtarlar Dernek Başkanı Adullah Ganioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Murat Duru, "Gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Bu alamda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Kaymakam Duru’nu konuşmasının ardından 2 bin fidan toprak ile buluşturuldu.

İHA

