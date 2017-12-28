Uludere katilleri hesap versin



Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, Uludere ilçesi Gülyazı köyünde Irak sınırındaki bölgede sınır birliğinin de bilgisi dâhilinde Irak’a geçip tekrar dönüşe geçen köylülerin üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bomba yağdırması sonucu büyük bir katliam yaşandığını ve çoğunluğu gençlerden oluşan 34 Türkiye vatandaşının feci şekilde can verdiğini hatırlatarak, sorumlularının bulunmasını istedi.



“Tarihe Uludere (Roboski) faciası olarak geçen bu katliamı kimler yaptı, kim emir verdi, niçin yaptı bir an önce aydınlatılmalı, devleti halkını bombalayan devlet konumuna düşüren failler bulunmalı, olay faili meçhul katliamlar listesine girmekten kurtarılmalıdır” diyen Taş, MAZLUMDER olarak, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dilerken, bu acı olayın faili meçhuller listesine girmemesi, kırılan ve incinen gönüllerin rahatlatılması için hükümeti ve ilgili kurumları katliam faillerini yakalayarak adalet önüne çıkarmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



Kurum Haber







