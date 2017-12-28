Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uludere katilleri hesap versin

MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, 28 Aralık 2011’de Şırnak’ta yaşanan ve tarihe Uludere (Roboski) faciası olarak geçen katliamın sorumlularının bulunarak adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Uludere katilleri hesap versin
 
Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, Uludere ilçesi Gülyazı köyünde Irak sınırındaki bölgede sınır birliğinin de bilgisi dâhilinde Irak’a geçip tekrar dönüşe geçen köylülerin üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bomba yağdırması sonucu büyük bir katliam yaşandığını ve  çoğunluğu gençlerden oluşan 34 Türkiye vatandaşının feci şekilde can verdiğini hatırlatarak, sorumlularının bulunmasını istedi.
 
“Tarihe Uludere (Roboski) faciası olarak geçen bu katliamı kimler yaptı, kim emir verdi, niçin yaptı bir an önce aydınlatılmalı, devleti halkını bombalayan devlet konumuna düşüren failler bulunmalı, olay faili meçhul katliamlar listesine girmekten kurtarılmalıdır” diyen Taş, MAZLUMDER olarak, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dilerken, bu acı olayın faili meçhuller listesine girmemesi, kırılan ve incinen gönüllerin rahatlatılması için hükümeti ve ilgili kurumları katliam faillerini yakalayarak adalet önüne çıkarmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
 
Kurum Haber
 
                                                                      
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.