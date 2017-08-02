Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uluslararası Aşık Seyrani Festivali başlıyor

Bu yıl 35’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Aşık Seyrani Festivali başlıyor.

Uluslararası Aşık Seyrani Festivali başlıyor
Develi Belediyesinin düzenlediği ve çok sayıda ozan ile halk şairinin katılacağı etkinlikler yarın başlıyor. Aşık geleneğinin devam ettirilmesi için gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar, Uğur Işılak, Turgay Başyayla konserleri; geleneksel aşık atışmaları; halk oyunu gösterileri, THK yamaç paraşütü gösterilerini ücretsiz izleme fırsatı bulacak. 

Aşık Seyrani kimdir?

Gençlik yılları Develi ve çevresinde geçmiş, daha sonra İstanbul'a gitmiştir. Devrin tanınmış şâirleriyle atışmalar yapmış, sarayın ilgi ve iltifatını görmüştür. Bilhassa yazdığı taşlamalarla dikkati çeken Seyrânî, İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalınca başta Halep olmak üzere memleketin çeşitli yerlerini dolaşmış ve 1866'da Develi'de Dünyaya gözlerini kapamıştır.

Dîni, tasavvufî şiirlerinin yanında sâde bir dille yazdığı taşlama ve diğer sosyal temalı şiirleri ile Halk Edebiyatı'nda önemli bir yeri olan Âşık Seyrânî'nin kayıtlı çok sayıda şiiri mevcuttur.

Kurum Haberi

 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.