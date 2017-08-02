Uluslararası Aşık Seyrani Festivali başlıyor

Develi Belediyesinin düzenlediği ve çok sayıda ozan ile halk şairinin katılacağı etkinlikler yarın başlıyor. Aşık geleneğinin devam ettirilmesi için gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar, Uğur Işılak, Turgay Başyayla konserleri; geleneksel aşık atışmaları; halk oyunu gösterileri, THK yamaç paraşütü gösterilerini ücretsiz izleme fırsatı bulacak.Gençlik yılları Develi ve çevresinde geçmiş, daha sonra İstanbul'a gitmiştir. Devrin tanınmış şâirleriyle atışmalar yapmış, sarayın ilgi ve iltifatını görmüştür. Bilhassa yazdığı taşlamalarla dikkati çeken Seyrânî, İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalınca başta Halep olmak üzere memleketin çeşitli yerlerini dolaşmış ve 1866'da Develi'de Dünyaya gözlerini kapamıştır.Dîni, tasavvufî şiirlerinin yanında sâde bir dille yazdığı taşlama ve diğer sosyal temalı şiirleri ile Halk Edebiyatı'nda önemli bir yeri olan Âşık Seyrânî'nin kayıtlı çok sayıda şiiri mevcuttur.