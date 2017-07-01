Bakan Avcı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Nasreddin Hoca'nın kızı Fatma Hatun'un mezarı ve Nasreddin Hoca'nın sandukasının bulunduğu alanı ziyaret eden Avcı, burada dua etti.

Daha sonra festivalin gerçekleştirildiği Nasreddin Hoca KültürParkı'na geçen Avcı, resim ve heykeltıraş Metin Yurdanur'un heykel sergilerini gezdi. Avcı, tören alanına geldiği sırada güneşten kalan vatandaşları ve çocukları protokol çadırına alarak onlara su ikram etti.

"Gönül coğrafyamızın en kıymetli hazinelerinden"

Yurt içi ve yurt dışından halk dansları topluluklarının gösterilerini izleyen Bakan Avcı, yaptığı konuşmada, bu toprakları vatan kılan kahraman, gazi ve şehitlere minnet borcu bulunduğunu söyledi.

Hayatın güzelleşmesine katkıdan bulunan herkesin bu toprakları vatan kılan kahramanlar olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Eskişehir olarak milletimizin ve devletimizin temellerini atan, irfan ve gönül medeniyetimizi tesis eden pek çok manevi büyüğümüzün, önderimizin makamlarına ev sahipliği yapıyoruz. Şehir olarak bu konuda bir iftihar listesine sahibiz. Şehabettin Sühreverdi, Mihal Gazi, Seyyid Gazi, Battal Gazi, Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Ahi Mahmud Efendi, Hacı Hasan Hüsnü Dede, Çürükoğlu Hüseyin Efendi¸ Hacı Abdullah Efendi¸ Sivrizade Efendi, Sadık Efendi gibi kültürümüzün, inancımızın büyük şahsiyetleri bu şehirde yaşadılar, bütün ülkeye yayılan bir feyz ile hizmet ettiler yani buraları bize vatan kıldılar. Bu büyüklerimizin tesirleri, çizdikleri istikamet, bıraktıkları manevi miras sadece Anadolu'nun değil, bütün inanç ve gönül coğrafyamızın da en kıymetli hazinelerindendir. Nasreddin Hoca, büyük bir bilge kişiliktir. O bütün Türk dünyasında muhtelif isimlerle anılmaya, yaşamaya devam ediyor. Nasreddin Hoca, tarihi bir kişilik olmanın ötesinde Türk milletinin felsefi zekasını, hikmet derinliğini sembolize eden bir millet ve medeniyet büyüğüdür."

"Uluslararası bir deneme yarışması açıyoruz"

Bakan Avcı, gelecek yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve farklı kültür kurumlarının da katkısıyla festivalin yaygınlaşmasını diledi.

Gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde bir ödül vereceklerini bildiren Avcı, "Uluslararası bir deneme yarışması açıyoruz. Bakanlık ve Sivrihisar Belediyesi ortaklığıyla dünyaya ve bütün dillere açık bir deneme yarışması düzenleyeceğiz." dedi.

"Nasreddin Hoca, neden eşeğine ters binmiş?"

Avcı, deneme yazarlarının bir tema üzerine denemeleriyle yarışmaya katılacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"O tema da 'Nasreddin Hoca, neden eşeğine ters binmiş?' olacak. Denemecilerimiz, felsefecilerimiz, Nasreddin Hoca ile eşeği arasındaki bu hikayenin felsefi yorumunu nasıl yapacak? Denemecilere küçük bir ipucu vereceğim. Rahmetli Uysal Oskay Hocamız tarafından Türkçeye çevrilen Walter Benjamin'in 'Tarih Üzerine Çalışma' diye tezleri var. Bu tezlerden 9'uncusu Paul Klee'nin 'Angelus Novus-Yeni Melek' isimli tablosundan yola çıkarak bir tarih tezi geliştirir. Yeni Melek, ileriye doğru uçarken bakışları geriye doğru yönelmiştir. Walter Benjamin, buna çok güzel bir yorum getirir. Denemecilerimiz, bu benzerliğe ve çağrışıma dikkat edecekler diye ümit ediyorum. Eşeğe ters binme hikayesinde Nasreddin Hoca'mıza fazla haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bu konuya bakışım şu: Aslında Nasreddin Hoca'nın eşeğe ters bindiği falan yok, terslik eşekte. Eşek eşekliğinden ters gidiyor. Yoksa Hoca'nın istikameti ve oturuşu doğru, eşekte sorun var."

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Bakan Avcı'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

AA

