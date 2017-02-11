Uluslararası öğrenci sayısında artış

İlk kez 2014 yılında uluslararası öğrenci almaya başlayan AGÜ’de, geçen yıla oranla bu yıl yabancı öğrenci sayısında 3 kat artış yaşandı.

2014 yılında sadece 2 uluslararası öğrencisi olan AGÜ’de bu sayı 2015 yılında 25, 2016 yılında da 73’e yükseldi.

2014 yılında sadece 2 ayrı ülkeden uluslararası öğrencisi olan AGÜ’de bu sayı da artarak, 2015 yılında 14’e, 2016 yılında ise 32’ye yükseldi.

Yabancı çalışanları ile beraber Sümer Kampüsü’nde 50 farklı ülkeden insan çalışıyor veya eğitim görüyor.

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