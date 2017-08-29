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Uluslararası öğrenciler Malazgirt’te

Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Muş’un Malazgirt ilçesinde ‘Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071’ anma programına katıldı.

Uluslararası öğrenciler Malazgirt’te
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Derneği, Erciyes Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam eden, 40 farklı ülkeden 100’e yakın öğrenciyi Muş’un Malazgirt ilçesinde ‘Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071’  anma programlarına götürdü.
Organizasyona renklilik katan uluslararası öğrenciler, anma programının ardından Muş, Bingöl ve Elazığ şehirlerinin tarihi ve doğal yerlerini gezerek bölge hakkında bilgi aldı.






M. Furkan Şahin
 
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