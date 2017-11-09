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Umre seminerleri başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2017-2018 yılı Umre organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Kayseri İl Müftülüğü tarafından “Umre Bilgilendirme ve Eğitim Seminerleri” başladı.

Umre seminerleri başladı
İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen seminere, Müftü Doç. Dr. Şahin Güven, Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, Dr. Rukiye Coşkun, Merkez Uzman Vaizesi Dr. Ayşe Karaköse ve umreye gidecek vatandaşlar katıldı.
 
Programda umrecilere yönelik bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Güven, ibadetlerinin kabul olmasını niyaz ettikten sonra şunları söyledi:
 
“Umre, Arapçada, ömür kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Aslında umre demek, manevî hayatımıza bir ömür daha katmak, demektir. Kutsal topraklarda, dünyanın hiçbir yerinde yapamayacağımız Umre ibadetini ve tavafı öncelemeliyiz. Bu süre zarfında, sağlığımızı gözeterek Mekke’deyken, Harem’de, yani Kâbe’de, Kâbe’nin civarında bol bol namaz kılmalıyız, özellikle vakit namazlarını kaçırmamalıyız. Gücümüz yettiğince tavaf yapmalı; sonrasında namaz kılmalı, Kur’an-ı Kerim okumalı, tefekkür etmeli, çoluğumuza çocuğumuza, yakınlarımıza hep dua etmeliyiz. Hacer annemiz misali Rabbimize en güzel bir şekilde tevekkül edebilmeyi öğrenmeliyiz. Yaşadığımız memleketlerimizden oraya doğru yol aldığımızda; çoluğumuz çocuğumuz, işimiz gücümüz ne olacak, diye düşünmeyip Yüce Allah’a tevekkül etmeliyiz. Giderken, artık geride bıraktığımız ne varsa hepsini unutmalıyız. Bir gün öyle ya da böyle öleceğiz zaten ve herkesi geride bırakacağız istesek de istemesek de. Bizler, buradakileri düşünmektense kendimizi düşünmeliyiz orada öncelikle. Günahlarımızı affettirmek için uğraşmalıyız.”
Diğer konulardan da bahseden Müftü Güven, Medine’ye gidince, oradayken Allah Rasulü’nün yaşadığı anları hatırlayıp, O’nun sahabeleri gibi olunması gerektiğini, Ravza-i Mutahhara’da O’nu ziyaret etmeyi, Asr-ı Saadet’te Medine’deki yaşanmış olayları, yapılmış savaşları anlamak gerektiğine vurgu yaptı.
İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu  “Ana Hatlarıyla Umre Menasiki”, Merkez Uzman Vaizesi Dr. Ayşe Karaköse  “Kadınlara Özgü Konular” Dr. Rukiye Coşkun ise  “Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci” konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Kurun Haberi


 
 
 
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