Umut Evlerinde yetişen genç memur oldu

Mental bozukluğu olan ve ilköğretimden bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yetiştirme yurtlarında büyüyen Mehmet Çelik, 3 yıldır kaldığı Umut Evlerinden memur olarak atandı. Memleketi Tunceli’deki Mili Eğitim İl Müdürlüğüne atanan Çelik, “Memleketime gideceğim için çok mutluyum. Orada annemle kalacağım. O benim için çok uğraştı. Annemin hakkını ödeyemem, beni yoksullukla büyüttü. Beni un çorbaları ile bu yaşa getirdi” diye konuştu.

Evde birlikte yaşadığı 6 arkadaşından ve kuruluştaki görevlilerden ayrılacağı için üzgün olduğunu dile getiren Mehmet Çelik, “Burada yaşamaktan gayet memnunum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Burada bize emek harcayan hocalarıma ve müdürlerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.







“Mehmet zihinsel engelli çocuklar için umut oldu”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, 2010 yılında Bakanlığın zihinsel engelli çocukların sosyalizasyonunu sağlamak amacıyla uygulamaya başladığı Umut Evleri Projesi'nin Mehmet Çelik gibi öğrencilerin istihdama kazandırılması ile amacına ulaştığını söyledi. Mehmet Çelik’in tüm engelliler adına bir örnek olduğunu kaydeden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mehmet bundan sonra devlet memuru olarak hayatına devam edecek. Yine bulunduğu yerde ailesi ve çevresel faktörlerini Tunceli İl Müdürlüğü takip edecek. Mehmet’inki bir azmin öyküsüdür. Engelli de olsa yaşamın bir ucundan tutup azmetmenin örneğini gösterdi Mehmet bize. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden, insanlara el uzatan bir Bakanlığız. Bir dua bakanlığıyız. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tüm birimlerinde Kayseri’de de çalışmalarımız hızlı biçimde devam etmekte.”







“Böyle kuruluşlar iyi ki var”

745. Yıl Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Kadriye Yurtsuz ise, Umut Evlerinin temel amacının çocukların hayatlarına dokunarak, onların toplumda var olmalarını, eğitimde başarılı olmalarını ve istihdama katılmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Mehmet Çelik’in başarısından dolayı tüm kuruluş görevlileri olarak mutlu olduklarını dile getiren Kadriye Yurtsuz, “Mehmet gidecek ama Mehmet gittikten sonra diğer çocuklar gelecekler. Çünkü toplumda engelli var. Engellinin olmasının önüne geçmek mümkün değil ama böyle kuruluşlar da var ve iyi ki varlar. Çocuklarımız bu kuruluşlar sayesinde devletin en üst düzey imkanlarından faydalanıyorlar ve topluma faydalı birer birey oluyorlar” ifadelerini kullandı.