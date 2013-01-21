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Umut'un Dünyasını Polis Isıttı

Kayseri’de kağıt toplayarak babasına yardımcı olan ve okulda da devamsızlığı bulunan 12 yaşındaki Umut Uymaz’a Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli giyim malzemeleri temin edildi ve okula devam etmesi sağlandı.

Umut'un Dünyasını Polis Isıttı
Kayseri’de geçim sıkıntısı çektiği belirlenen ve 3 kardeşi olduğu öğrenilen Umut Yılmaz’ın babası ile birlikte kağıt toplayarak geçimlerini sağlamaya çalıştığı bildirildi. Okula devamsızlık yaptığı da belirlenen 12 yaşındaki Umut için Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli yardım çalışması başlattı.
Yapılan çalışmalarda hayırsever vatandaşların da yardımları ile Umut’a mont, kazak, bot ve pantolon temin edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, babası ile de görüştüğü Umut’un okula devam etmesi konusunda da gereken desteği verecek.
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