Üniversite'de Yeşil Stand

Çevreci gençler adına konuşan Nuri Balcıoğlu ve Serdar Gönlüşen, “Çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadeleyi ve kuraklığın etkilerini hafifletme çözümlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu düşüncemize imkan verecek ortamların yaratılmasına destek olmak için üniversitemize yeni başlayan arkadaşlara rehberlik yapmak ve onları çevreye duyarlı olmak anlamında bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün artmaktadır. Tema Vakfı olarak bizler çevre bilincini yaygınlaştırmak ve duyarlı üniversite gençliğinin yetişmesine katkı sağlamak için elimizden geleni gönüllü olarak yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı bundan sonraki stantlarımıza bekliyoruz. Bizlere destek olan üniversitemiz yönetimine ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.