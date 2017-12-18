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Üniversiteli gençler çocukları sevindiriyor

Bazı üniversiteli gençler hafta sonu ve boş zamanlarını değerlendirmek amaçlı İyilik-der Himayesinde, İlim Hikmet Vakfı gözetiminde yardıma muhtaç ailelere destekte bulunuyorlar. Bu duruma en çok sevinenler ise her zamanki gibi çocuklar oluyor.

Üniversiteli gençler çocukları sevindiriyor
Bu hafta sonu Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Sokak’ta yardımda bulundukları 13 çocuklu bir aileyi sevindiren gençler, çocukları gülümsetmeye devam edeceklerini bildirdiler.




(Kayseri Gündem)
 
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Sümeyye Kurt 3 ay önce

MaşAllah

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osman gün 2 ay önce @Sümeyye Kurt

teşekkürler

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Abdurrahman Özgüven 3 ay önce

Helal olsun bu gençler harika gurur verici tebrikler

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Mahmut Özgüven 3 ay önce

Helal olsun walla ❤️

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