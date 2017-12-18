Üniversiteli gençler çocukları sevindiriyor

Bu hafta sonu Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Sokak’ta yardımda bulundukları 13 çocuklu bir aileyi sevindiren gençler, çocukları gülümsetmeye devam edeceklerini bildirdiler.
(Kayseri Gündem)
(Kayseri Gündem)
Bazı üniversiteli gençler hafta sonu ve boş zamanlarını değerlendirmek amaçlı İyilik-der Himayesinde, İlim Hikmet Vakfı gözetiminde yardıma muhtaç ailelere destekte bulunuyorlar. Bu duruma en çok sevinenler ise her zamanki gibi çocuklar oluyor.
18 Aralık 2017 Pazartesi 09:31
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Helal olsun bu gençler harika gurur verici tebrikler
Helal olsun walla ❤️
MaşAllah