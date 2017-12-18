Üniversiteli gençler çocukları sevindiriyor

Bazı üniversiteli gençler hafta sonu ve boş zamanlarını değerlendirmek amaçlı İyilik-der Himayesinde, İlim Hikmet Vakfı gözetiminde yardıma muhtaç ailelere destekte bulunuyorlar. Bu duruma en çok sevinenler ise her zamanki gibi çocuklar oluyor.

18 Aralık 2017 Pazartesi 09:31