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Ünlü Neyzen Ramazan Sokağı'nda

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı her gün farklı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ramazan Sokağı’nın sekizinci gününe ülkemizin önemli neyzenlerinden Süleyman Erguner katıldı.

Ünlü Neyzen Ramazan Sokağı'nda
Büyükşehir Belediyesi'nin Mimarsinan Parkı ve Kurşunlu Otoparkı’nda kurduğu Ramazan Sokağı'na ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle iftar sonrası Ramazan Sokağı’na akın eden Kayserililer, Ramazan ayına özgü lezzetleri tatma imkanı da buluyorlar. 
Ramazan Sokağı'nda teravih namazı sonrası yapılan etkinlikler ise her gün ülkemizin ünlü isimlerini Kayserililerle buluşturuyor. Ramazan Sokağı’na Ünlü Neyzen Süleyman Erguner ve ekibi de konuk oldu. Süleyman Erguner, Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve birbirinden güzel eserleri Kayserililer için seslendirdi. 
Ney eşliğinde ilahileri dinleyen izleyiciler arasında AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da vardı. Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, konser sonrası Süleyman Erguner’e çiçek vererek teşekkür etti. 
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