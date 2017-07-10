Unutma, unutturma!

Altın nesil akrep nesile dönüştü
Kaşıkçıoğlu, 15 Temmuz’un bu ülkenin üzerine hafakanların çöktüğü bir gece olsa da, hain işgal kalkışması manevi birliklerin kuvvet birlikleriyle bir ve bütün olmasıyla püskürtüldüğünü söyledi.
“Ülkenin masumiyetini suistimal ederek, dua ve himmetlerle toplanılan yardımların, tekrar bu ülke üzerine bomba olarak yağdırıldığına şahit olduk” diyen Kaşıkçıoğlu, “Masumiyet kisvesine bürünerek ülkenin altın nesli olduğunu söyleyenlerin, bu ülkeye de nasıl bir akrep nesile dönüştüklerini yaşayarak gördük.
Devletin bütün kademelerine girerek, devletin mahremiyetini hain localara nasıl servis ettiklerine şahit olduk.
Dış mihrakların İslam beldeleri üzerinde kurdukları oyunun baş aktörü olan Fetö’nün, şer odaklarının desteğini alıp, bütün dünyada Hristiyanların misyonunu İslam nişanı olarak gösterme oyununa şahit olduk!” şeklinde konuştu.
PKK’nın ikizleri, DAEŞ’in ortakları
Fetö’nün dışarıdan bakıldığında Müslüman, içeriden bakıldığında kafirin uşağı olduklarını hain tuzaklarıyla gördüğümüzü kaydeden Kaşıkçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçmişten bu güne, bu ülkenin terörü olduğunu bildiğimiz PKK'nın ikiz kardeşi olduklarını,15 Temmuz'da uykumuzdan uyandığımızda gördük!
Allahu Ekber diyerek Kelle alan, insan canına kast eden DAEŞ’in ortakları olduğunu, din diyerek himmetlerle toplanan yardımları bomba olarak üstümüze yağdırdıklarında anladık!
Maskeleri düştüğünde ağa babalarına nasıl sığındıklarını yaşayarak gördük!
İslam’ın son kalesi olan Türkiye'nin mazlum coğrafyalara yaptığı yardımları nasıl durdurduklarını, Hatay'da durdurulan tırlarımızdan sonra anladık!
Anladık ve şahit olduk!
Artık bu ülke üzerine, yedi düvel ateş olup yağsa dahi, göğsümüzü siper edeceğimize yemin ettik!
Hain işgal kalkışmasında ilk andan itibaren manevi kuvvetler olarak nasıl bir sorumluluk aldıysak bundan sonra da alacağımıza yemin ettik!
Bu ülkenin maneviyatını kuzu postuna bürünen kurtlara bir daha teslim etmemek için Dinimizi, diyanetimizi, devletimizi, milletimizi asla yalnız bırakmayacağımıza şeref sözü verdik!”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaşıkçıoğlu, 15 Temmuz’un bu ülkenin üzerine hafakanların çöktüğü bir gece olsa da, hain işgal kalkışması manevi birliklerin kuvvet birlikleriyle bir ve bütün olmasıyla püskürtüldüğünü söyledi.
“Ülkenin masumiyetini suistimal ederek, dua ve himmetlerle toplanılan yardımların, tekrar bu ülke üzerine bomba olarak yağdırıldığına şahit olduk” diyen Kaşıkçıoğlu, “Masumiyet kisvesine bürünerek ülkenin altın nesli olduğunu söyleyenlerin, bu ülkeye de nasıl bir akrep nesile dönüştüklerini yaşayarak gördük.
Devletin bütün kademelerine girerek, devletin mahremiyetini hain localara nasıl servis ettiklerine şahit olduk.
Dış mihrakların İslam beldeleri üzerinde kurdukları oyunun baş aktörü olan Fetö’nün, şer odaklarının desteğini alıp, bütün dünyada Hristiyanların misyonunu İslam nişanı olarak gösterme oyununa şahit olduk!” şeklinde konuştu.
PKK’nın ikizleri, DAEŞ’in ortakları
Fetö’nün dışarıdan bakıldığında Müslüman, içeriden bakıldığında kafirin uşağı olduklarını hain tuzaklarıyla gördüğümüzü kaydeden Kaşıkçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçmişten bu güne, bu ülkenin terörü olduğunu bildiğimiz PKK'nın ikiz kardeşi olduklarını,15 Temmuz'da uykumuzdan uyandığımızda gördük!
Allahu Ekber diyerek Kelle alan, insan canına kast eden DAEŞ’in ortakları olduğunu, din diyerek himmetlerle toplanan yardımları bomba olarak üstümüze yağdırdıklarında anladık!
Maskeleri düştüğünde ağa babalarına nasıl sığındıklarını yaşayarak gördük!
İslam’ın son kalesi olan Türkiye'nin mazlum coğrafyalara yaptığı yardımları nasıl durdurduklarını, Hatay'da durdurulan tırlarımızdan sonra anladık!
Anladık ve şahit olduk!
Artık bu ülke üzerine, yedi düvel ateş olup yağsa dahi, göğsümüzü siper edeceğimize yemin ettik!
Hain işgal kalkışmasında ilk andan itibaren manevi kuvvetler olarak nasıl bir sorumluluk aldıysak bundan sonra da alacağımıza yemin ettik!
Bu ülkenin maneviyatını kuzu postuna bürünen kurtlara bir daha teslim etmemek için Dinimizi, diyanetimizi, devletimizi, milletimizi asla yalnız bırakmayacağımıza şeref sözü verdik!”
Haber: Bünyamin Gültekin