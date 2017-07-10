Unutma, unutturma!

Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümü yaklaşırken açıklama yaptı. Kaşıkçıoğlu, “Hain işgal kalkışmasında ilk andan itibaren manevi kuvvetler olarak nasıl bir sorumluluk aldıysak bundan sonra da alacağımıza yemin ettik!” ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:54