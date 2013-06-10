Unutulan Çanta Vatandaşları Korkuttu

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Serdar Caddesi üzerinde bir bank üzerinde unutulan çanta, korkuttu. Çevredeki esnaf, bankın üzerinde duran çantayı görünce, bomba olması ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, etrafta güvenlik önlemi alarak, güvenlik şeridi çekti. Polis, vatandaşları güvenlik şeridinin dışına çıkarttı.

Çantaya müdahale etmek üzere olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydi. Kontrollü bir şekilde çantaya müdahale eden bomba imha uzmanı, çantayı açtı ve çantanın içerisinde şüphe yaratacak bir durum olmadığı anlaşıldı. Olayı izleyen vatandaşlar da olumsuz bir durum yaşanmaması üzerine derin bir nefes aldı.

Çanta içerisinde kişiye ait kartlar, nüfus cüzdanı, cüzdan ve bir miktar para olduğu öğrenildi. (iha)

