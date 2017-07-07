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Urumçi katliamının hesabı sorulsun

Mazlumder Kayseri Şubesi bir basın açıklaması yaparak Urumçi Katliamı’nı kınadı. Şube Sekreteri Mustafa Kurban imzasıyla yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

Urumçi katliamının hesabı sorulsun
“5 Temmuz 2009 günü Çin Halk Cumhuriyeti işgalindeki Doğu Türkistan’ın URUMÇİ kentinde dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yaşanmıştı.
 
Çin Halk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ve bölgeye sonradan yerleştirilen Çin asıllı insanların Uygur Müslümanlara yaptığı silahlı katliamda 4 bin 500 Uygur Müslüman acımasızca katledilmiş 10 Bine yakın Uygur da yaralanmıştı
 
Bölgenin yerlisi Uygurlara işgalci Çin kuvvetleri tarafından oruç, namaz ve diğer ibadetlerin yasakladığı camiye gitmenin, Kur’an okumanın ve öğrenmenin suç haline getirilerek büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı Doğu Türkistan da 5 Temmuz 2009 da yaşanan katliamın hesabı ne yazık ki sorulamadı.
 
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak 5 Temmuz 2009 yılında Doğu Türkistan da yaşanan katliamda hayatını kaybeden Uygur Müslümanlara Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyor, bu ülkede halen devam eden Çin zulmünün sona erdirilmesi için BM’yi, insan hakları örgütlerini, Şanghay işbirliği teşkilatını, Çin Halk Cumhuriyeti nezdinde girişimlerde bulunarak çözüme katkı sunmaya davet ediyoruz.”      (Kurum haberi)
 
 
                                                          
 
 
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