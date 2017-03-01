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Üsküdar-Kabataş Tüneliyle Vatandaşlar Yürüyerek Karşıya Geçebilecek

Marmaray ve Avrasya Tüneli'nden sonra bir hayal daha gerçek oluyor. Sondajı tamamlanan Üsküdar-Kabataş tünelinden yayaların yanı sıra bisiklet kullanan vatandaşlar da geçebilecek.

Türkiye büyük hayalleri gerçekleştirmede sınır tanımıyor.  Marmaray ve  Avrasya Tüneli'nden sonra bir hayal daha gerçek oluyor. Çok yakında  İstanbul Boğazı'nın altından yürüyerek ya da bisikletle geçeceğiz.  İstanbul Boğazı'nın altından yayaların geçişini sağlayacak tünelin yapımına başlanıyor. Sondaj çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kabataş tünelinden yayaların yanı sıra bisiklet kullanan vatandaşlar da geçebilecek.  Marmaray ve metro hatlarıyla entegre olacak tünel Boğaz'ın yaya olarak aktif kullanılmasını sağlayacak. Nisandan itibaren yapım çalışmalarına başlanacak tünel, 600 günde tamamlanacak.


YAYALAR SENSÖRLE İZLENECEK

İnsan güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için akıllı ve teknolojik sistemlerle donatılacak tünelde havalandırma ve can güvenliği de göz önünde bulunduruluyor.  Sabah'ın haberine göre, sanat galerisi, sergi ve etkinlik için tünelin duvarları ve iç donanımı kullanılacak. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki tünel, yürüyen bant sistemiyle hızlı bir şekilde geçilebilecek. Yer altındaki metro istasyonlarından geçiş yapılabilecek tünele, aynı zamanda meydandan da iniş olacak. Cep telefonu ve sensörlerle yayalar izlenerek, güvenlik tedbiri alınabilecek.


2019'DA HAYATA GEÇİRİLECEK

Tren rayları ve araçlarla geçilen  İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde yapılması planlanan yaya tünelinin inşasına başlanıyor.  Kabataş ve  Üsküdar arasında yapılacak tünelin sondaj çalışmaları tamamlandı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek proje,  Avrupa ve  Asya kıtaları arasında doğal bir bariyer olan  İstanbul Boğazı'nda yayalar ve bisikletliler için kesintisiz erişimin sağlanmasını amaçlıyor.  İstanbul'un toplu ulaşım sistemine önemli bir katkı sağlayacak projenin turistik getirisinin olması da hedefleniyor. Tünelin 2019'da hayata geçmesi bekleniyor.
(son dakika)

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