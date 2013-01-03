Uyanık Kayseriliyi Dolandıramadılar

Dolandırıcıların kendisini cep telefonu ile arayıp, “Güneydoğu'da, PKK tarafından senin adına 60 bin TL kredi çekilmiş. Bu paranın bir kısmı senin hesabında. Bu para devletin parası. Sana vereceğimiz hesap numarasına paraları geri göndermen lazım” dediğini söyleyen Ercan Kaplan, şehir merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Pınarbaşı ilçesinin Demirciören köyünden şehir merkezine kadar geldiğini söyledi.

Dolandırıcıların telefonu kapattırmamak için büyük çaba sarf ettiğini anlatan Kaplan, “Ben eğer böyle bir para varsa Emniyet Müdürlüğüne gidip yanıma polis alarak bankaya gitmek istediğimi söyledim. Telefondaki dolandırıcı bana, ‘Operasyon yapıyoruz. Bu operasyonu mahvetme’ dedi. Önce parayı hesabımdan çekerek kendi verecekleri hesaba yatırmamı, ardından da alacağım fiş ile Emniyet Müdürlüğüne gidebileceğimi söyledi” diye konuştu.

Kaplan, “Benden hesabımdan çektiğim parayı hemen kendi hesaplarına havale etmemi istediklerinde dolandırılacağımı anladım” diyerek banka görevlisine polis çağırmasını işaret ettiğini söyledi.

Polisler gelene kadar dolandırıcıları telefonda oyaladığını anlatan Kaplan, “Polislerin gelmesi ile birlikte dolandırıcılar telefonu kapattı” diyerek vatandaşları bu tip durumlarda direkt 155’i aramaları konusunda uyardı. (İHA)

