Uygurtük’ten Almanya’da Türkiye vurgusu

Almanya’nın Münih şehrinde toplanan ve dünyanın birçok ülkesinden temsilcilerin katıldığı Uygur Kurultayında bir konuşma yapan Erkinbeğ Uygurtürk, Uygurların, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine her zaman minnettar olacağını ifade etti.

Erkinbeğ Uygurtürk, Genel Kurula ve yabancı temsilcilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Soydaş ve dindaş kardeşleri olan Doğu Türkistanlıların her zaman yanında olan, en zor zamanlarımızda bize kucak açan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yöneticileri ve kadirşinas milletimize sonsuz teşekkür ederiz. Biz Uygur Türkleri, Türkiye’nin aleyhine olan hiçbir oluşumun içinde yer almayız, Türkiye’yi zor durumda bırakacak hareketlerde bulunmayız. Aksine, Çin tarafından esir ve işgal altında tutulan Doğu Türkistan’ı ne kadar seviyorsak ve onu savunuyorsak, Türkiyemizi de o kadar seviyor ve savunuyoruz. Her zaman dediğim gibi Son Kale Türkiye’dir. Türkiye sadece biz Doğu Türkistanlıların değil, tüm Türk, İslam dünyası ve diğer mazlumlarında umududur. Bu yüzden, Çin yönetimi bizi 'Terörist' olarak lanse etmeye çalışsa da Doğu Türkistanlılar terörist değildir. Uygur Türkleri ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İnşallah Türkiyemiz ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda da gelişmesini sürdürecek ve Dünya’da daha fazla söz sahibi olacaktır. Tek temennimiz budur” dedi.