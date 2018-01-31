"Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız sürecek"

İçişleri Bakanlığının “Uyuşturucu ile mücadele eylem planı” kapsamında Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu kullananlara ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Develi’de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin adli soruşturması devam ettiği kaydedildi.

Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili açıklamasında, "Güzel insanların yaşadığı Develimizde hükümetimizin açıkladığı “Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde uyuşturucu kullananlara ve uyuşturucu tacirlerine karşı tavizsiz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz.

Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe Emniyet Müdürlüğü personelimizin 3 aydır takip ettiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı teknik takip ve dinlemeleri neticesinde belirlenen 6 şahıs yakalanmıştır. Bu şahısların adli soruşturması devam etmektedir.

Hükümetimizin, İçişleri Bakanlığımızın ve Kayseri Valiliğimizin talimatları doğrultusunda uyuşturucu tacirlerine Develimizde göz açtırmadan asla taviz vermeden aralıksız mücadelemizi sürdüreceğiz inşallah. Bizler mücadelemizi sürdürürken Develimizin güzel insanları hemşerilerimin de bu konuda duyarlı olmasını istirham ediyorum" dedi.