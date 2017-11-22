Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların ev, araç ve üst aramalarında satışa hazır vaziyette 10 parça halinde bonzai maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalananlardan S.S.Ç. ve M.Ç.'nin yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği, G.Ç. ve İ.E. hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

İHA