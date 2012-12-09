Uyuşturucu Tabancayla Vuruldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Sivas Caddesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki S.E.D. ile arkadaşı 13 yaşındaki Ö.C.’ye pet shopta bulunan ancak serbest bırakılan maymunun saldırdığı öğrenildi.

Maymunun ısırması sonucunda S.E.D. ayağından, Ö.C. ise ayağından ve kolundan yaralandı. İki genç kıza ilk olarak olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.E.D. ve Ö.C. tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildi.

Saldırgan maymun, olay yerine gelen polis ekipleri ve zabıta ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Yaşanan kovalamaca sonrasında maymun uyuşturucu tabanca ile vurulduktan sonra yakalanabildi. (iha)

