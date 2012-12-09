Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu Tabancayla Vuruldu

Kayseri’de başıboş bırakılan bir maymun iki genç kızı yaralayan maymun, polis ve belediye ekiplerinin operasyonu sonrasında uyuşturucu tabanca ile vurularak yakalanabildi.

Uyuşturucu Tabancayla Vuruldu
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Sivas Caddesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki S.E.D. ile arkadaşı 13 yaşındaki Ö.C.’ye pet shopta bulunan ancak serbest bırakılan maymunun saldırdığı öğrenildi.
Maymunun ısırması sonucunda S.E.D. ayağından, Ö.C. ise ayağından ve kolundan yaralandı. İki genç kıza ilk olarak olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.E.D. ve Ö.C. tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildi.
Saldırgan maymun, olay yerine gelen polis ekipleri ve zabıta ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Yaşanan kovalamaca sonrasında maymun uyuşturucu tabanca ile vurulduktan sonra yakalanabildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.