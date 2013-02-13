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Uyuşturucu Tacire 10 Yıl Hapis

Kayseri’de “ticaret maksadıyla uyuşturucu ticareti nakletme” suçu iddiasıyla hakim karşısına 3 sanığın yargılaması yapıldı.

Uyuşturucu Tacire 10 Yıl Hapis
Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar İlyas K., Halil İbrahim A. ve Abdulmutalip D. hazır bulundu. 48 kilo toz esrar ile yakalanan sanıklar hakim karşısına çıkarıldı ve yargılamaları yapıldı.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda sanıklar Halil İbrahim A.’ya ve Abdulmutalip D.’ye 10 yıl hapis ile 10 bin lira para cezası verdi. Sanık İlyas K.’ye ise 10 yıl hapis cezası veren heyet, bu cezayı sanığın etkin pişmanlık gösterdiğinden dolayı 6 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi. İlyas K.’nin mahkemede gösterdiği iyi hal ve davranıştan dolayı heyet cezayı, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 5 bin 540 lira para cezasıyla sonuçlandırdı.(iha)
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