Uyuşturucunun zararları sahnede anlatıldı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un öncülüğünde başlatılmış olan “Damarlarındaki asil kanı kirletme! Uyuşturucuya hayır” projesi kapsamında yurt genelinde sahne alan Ülkü Ocakları Genel Merkezi tiyatro ekibi Kayseri’de “Cehalet” adlı madde bağımlılığını konu alan tiyatro gerçekleştirdi. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, eğitimciler, sendika temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı. Katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlenen tiyatroda, uyuşturucunun ve madde bağımlılığının zararları ele alındı. Program sonrasında açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, “’Damarlarındaki asil kanı kirletme! Uyuşturucuya hayır’ projesi kapsamında toplumun uyuşturucu ile mücadelede daha etkin katılımının sağlanması, gerek öğrencilerimizin gerek velilerimizin bilgilenmesi bu tür düzenlenen etkinliklerle daha çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Buradan yine özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum, birilerinin sizlerin hayatlarını çalmasına, sizleri bu hayattan koparmasına izin vermeyin. Vatan için millet için faydalı bireyler olun. Böyle bir çukur var bundan uzak durun içerisine düşmeyin diyor, öncelikle bu programı düzenlememizde katkı sağlayanlara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Başkanı Volkan Çolak’ın tiyatro ekibine çiçek takdimi ve toplu fotoğrafın ardından program son buldu.

İHA

