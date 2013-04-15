Uyuşturucuyu Sedef'ten Kaçıramadılar

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yapılan uygulamada, MY ve HY



isimli şahısların bulundukları araç içerisinde yakalandıkları bildirildi. Şahısların çelişkili ifadeleri üzerine, olay yerine getirilen Narkotik madde arama köpeği 'Sedef'in aramalar sırasında, siyah ve mavi renkli plastik kasalar altına tepki vermesi üzerine, kasalar altında bulunan çuval içerisinde siyah renkli naylon poşetlere sarılı vaziyette daralı ağırlı 10 kilo 250 gram esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.



Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı.



Bu arada, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yapılan bir başka uygulamada, Siirt-İstanbul seferini yapmakta olan bir yolcu otobüsünde seyahat eden Ş.K. isimli şahıs ile yapılan mülakatta çelişkili beyanlarda bulunduğu, otobüs muavini ile yapılan mülakat neticesinde ise S.K. isimli şahsa ait otobüsün bagajında eşya olduğunu söylemesi üzerine bagajda araştırma yapıldığı ifade edildi. Olay yerine getirilen Narkotik madde arama köpeği 'Sedef'in yaptığı aramada, eşyaların bulunduğu naylon poşete tepki verdiği bildirildi. Açıklamada, poşet içerisindeki ekmek ve giysilerin altına gizlenmiş vaziyette daralı ağırlığı 970 gram gelen haki renkli toz esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.



Şüpheli Ş.K. hakkında adli tahkikata başlandı. (iha)





