Üzerine Televizyon Düştü

Kayseri Melikgazi ilçesi Danişment Mahallesi’nde önceki gün 2 yaşındaki Muhammet Asaf Polat’ın üzerine 55 ekran televizyon düştü. Hastaneye kaldırılan küçük Muhammet’e doktorlar tarafından müdahale edildi. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Asaf, doktorların müdahalesi sonrası hayata döndürüldü.

Olay gününü anlatan Muhammet Asaf’ın annesi Gül Kılıçlar, “Asaf, kardeşiyle birlikte televizyonun önünde oynuyordu. Ben de mutfaktaydım. Odadan bir anda büyük bir patırdı geldi ve odaya koştum. Asaf’ı odaya geldiğimde televizyonun ve sehpanın altında gördüm. Televizyon sehpası paramparça olmuştu. Çocuğumu kucağıma aldım ve sokağa fırladım. Bir aracın önünü keserek hastaneye götürdüm” diye konuştu.

Çocuğunun öldüğünü düşündüğünü söyleyen anne Gül Kılıçlar, “Asaf’ı hastaneye getirdiğimde durumu çok kötüydü. Bir an öldüğünü düşündüm ve sinir krizi geçirdim. Çocuğum doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü, Şimdi ise durumu iyi” şeklinde konuştu.

Anne ve babalara seslenen Gül Kılıçlar, evlerde yüksekte eşyaların bulundurulmaması gerektiğini söyleyerek, “Küçük çocukları ve bebekleri olan ailelerin böyle durumlara çok dikkat etmesi gerekir. Yüksekte olan eşyaları daha aşağıya yerleştirmek ya da çocukların o odaları girmesini engellemek gerekiyor. Ailelerin, zarar geleceğini düşündükleri eşyaları odalarda bulundurmamaları gerekir. Ben yüksekte olan her şeyi kaldırdım. Bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Muhammet Asaf’ın dedesi Ali Kılıçlar ise, “Sabah eve uğradık, torunumuzu gördük. Saat 10.00 gibi kızım beni aradı ve Asaf’ın üzerine televizyon düştüğünü söyledi. Ben de bunun üzerine hastaneye koştum. Hastanede gereken müdahaleleri doktorlar yaptı. Torunumu kaybedeceğim diye kahroldum. Torunum hastanede çok kötü bir durumdaydı. Doktorlar sağ olsun, torunumu hayata döndürdü” diye konuştu.