Uzmanlar boğulmalara karşı uyardı

Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar da baraj, şelale ve göl gibi piknik alanlarına akın etmeye başladı. Pikniğin ardından serinlemek için suya girmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Cankurtaran Eğitmeni Polat Demircan, "Önümüzde yaz ayları var. Yaz aylarında baraj, göl veya şelale kenarlarında belediyelerin açmış oldukları piknik alanları var. Bu piknik alanlarında yaz dönemlerinde vatandaşlar oraya gittiği zaman serinlemek için buralara girmek istiyorlar. Buralarda belediyelerin güvenlik önlemi alması lazım. Çünkü halkımız bu konuda bilinçsiz. Uyarı levhaları veya sezonda 2 cankurtaran alıp sezonda çalıştırarak meydana gelecek herhangi bir olayı atlatabilirler. Çünkü 1 kişi bile ölse, bu bizim için acı bir şey oluyor. Vatandaşlarımız piknik alanlarına gittikleri zaman, baraj ve iç suların sahiller gibi olmadığını bilmesi lazım. Bu tür sularda bir dengesizlik vardır. Ayağın basıldığı yerin yan tarafı 3-4 metre derinlik olabilir. İnsanlarda bunu bilmediği için, yüzmede bilmedikleri için kayaya basıp oynarken biranda derin yere düşüp boğulabilirler. Yüzmede bilmedikleri için çıkarmıyorlar. Barajlarda ve şelale kenarlarında vatandaşlarımızın bunlara çok dikkat etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.



İnsanların boğulduğunu hissettiği zaman paniğe kapılmamaları gerektiğini kaydeden Demircan; "İç sular dediğimiz sularda, suyun altı çamurdur ve bu çamur sıvı bir şekildedir. Ayak bu çamura battığı zaman, vatandaş ayağa kalkmak istiyor ve daha batmaya, çırpınmaya başlıyor. O yüzden bu tür durumlarda kollar ile çıkmak lazım. Birde, suyun altına girildiği zaman kesinlikle panik yapıp, nefes almaya çalışılmamalıdır. Refleks olarak nefes almaya çalışıldığı zaman direk boğulma gerçekleşiyor. Bu tür boğulma vakaları görüldüğü zaman yüzme bilen birinin yardım etmesi gerekir. Yüzme bilmeyen biri asla suya girmesin. Dışarıdan bir şey uzatarak veya insanlar kol kola girip zincir yaparak boğulan insanlar alınabilir" diye konuştu.

