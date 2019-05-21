Uzun Evliliğin Sırlarını Paylaştılar

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aile Haftası nedeniyle genç ve yaşlı çiftleri buluşturan bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve protokol katıldı. Yaşlı çiftler evlilikte nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve uzun yılar sürmesi için çiftlerin birbirine karşı nasıl yaklaşması gerektiğini anlattılar. Yeni evli çiftler de konuşmalarında bu duruma gelmelerini önemli olarak gördüklerini ama 50 yıllık evlilikleri görünce aslında hiç yol kat etmediklerini belirttiler. Çiftler sahnede bilgilerini ve tecrübelerini anlattıktan sonra protokol tarafından hediyeleri takdim edildi. Kalpleri ve gönülleri tamir etmek için ailede iyi bir tamirci olunması gerektiğinin altını çizen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, “Ne yapalım da Aile Haftasını etkin ve verimli olarak kullanalım derken, arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişare sonucunda evliliklerinde 50 ve üstü yılı tamamlayan çınar ağaçlarımızla, evliliklerinde bir yılı tamamlayan gençlerimizi bir araya getirelim istedik. Bir eş nasıl idare edilir özelikle çınarlarımızın ağzından dinlemek istedik. Projenin temeli bu yönde. Mesela bir çiftimiz, biz iyi bir tamirciyiz dedi ve benim çok hoşuma gitti. Katılımcılara şunu söylemek isterim, evlilikte iyi bir tamirci olmak son derece önemli bir şey. Kalpleri ve gönülleri tamir ederek merhem olabilmek gerçekten tamircilerin yaptığı işlerdendir. Evlilikte demek ki iyi bir tamirci olmak gerekiyormuş. Bu mesajı da buradan bu şekilde vermek isterim” dedi.







Toplumun huzurunun belirleyicisinin aile olduğunun ve aile mutluysa toplumun mutlu olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ise, “Burada herkes gibi ben de bir aileyim. İnsanın en mutlu olduğu yer, gerçekten ailesinin yanı. Zaten Allah bizlere anne ve babalarımıza saygı duymayı emrederek, saygısızlık etmeyi yasaklıyor. Fakat anne babaya da evlatlarından sorumlusun diyor. Dolayısıyla insanların mutlu olabilmesi için, ailenin mutlu olması lazım. Zaten toplumu da aile oluşturur. Eğer ki evde mutluluk varsa, o sokakta mutluluk vardır ve o sokak mutluysa bütün toplum mutludur. Burada benden daha büyük ve daha tecrübeli büyüklerimiz var. Onlar biraz sonra tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. Bir anne çocuğu okula gidince evi ve beyini bırakıyor çocuğunun arkasından gidiyor. Ben de yakında emekli olacağım ve diyorum ki nerede emekli olacağım, tabii ki çocuklar neredeyse orada emekli olacağım. İnanın bu bizim hem inancımızın hem de geleneklerimizin neticesi. Dolayısıyla Türkiye’mizi daha güçlü yapmanın bir başka yolu da aile yapısını korumaktır” dedi.







Etkinliğe katılan 50 yılın üzerindeki evli çiftlerden gelen tavsiyelerde, karşılıklı saygı gösterilmesi ve eşlerden biri sinirliyken diğerinin sessiz olarak onu sakinleştirmesi söylendi. Ayrıca aradaki güvenin çok önemli olduğu, eğer güven olmazsa dengelerin bozularak araya nifak tohumları girdiğini belirtilerek çiftlerin evliliklerine sahip çıkmaları konusunda bilgiler paylaşıldı.





