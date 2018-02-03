Vaiz ve vaizeler için ‘İlmi Müzakere’ toplantısı yapıldı

İlmi Müzakere Ocak ayı toplantısında, Türkiye’de Din Hizmetleri Yürütenlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri konusu karşılıklı olarak, soru cevap şeklinde ele alındı.
İlmi Müzakere toplantısının konuğu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek oldu.
Toplantıya, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek, İl Müftü Yardımcıları Atıf Akşit, Mehmet İzci, Fatma Feyza Güner, Akkışla İlçe Müftüsü Abdullah Korkut, Kayseri’de görev yapan bay ve bayan vaizler katıldı.
İlmi Müzakere toplantısının konuğu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek oldu.
Toplantıya, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Akyürek, İl Müftü Yardımcıları Atıf Akşit, Mehmet İzci, Fatma Feyza Güner, Akkışla İlçe Müftüsü Abdullah Korkut, Kayseri’de görev yapan bay ve bayan vaizler katıldı.
İHA