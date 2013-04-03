Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Serdar Caddesi’nde çıkan yangın korkuya neden oldu. Boşaltılmış binanın bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Yangının çıkma nedeninin de, kalorifer kazanı kesilirken etrafa dağılan kıvılcımlar olduğu öğrenildi. Yangında can kaybının olmaması sevindirdi. (İHA)
Vakıf Bank'ın Eski Binası Yandı
Kayseri’de çıkan yangında Vakıf Bank’ın eski binası yandı.
03 Nisan 2013 Çarşamba 13:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.