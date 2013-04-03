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Vakıf Bank'ın Eski Binası Yandı

Kayseri’de çıkan yangında Vakıf Bank’ın eski binası yandı.

Vakıf Bank'ın Eski Binası Yandı
Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Serdar Caddesi’nde çıkan yangın korkuya neden oldu. Boşaltılmış binanın bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Yangının çıkma nedeninin de, kalorifer kazanı kesilirken etrafa dağılan kıvılcımlar olduğu öğrenildi. Yangında can kaybının olmaması sevindirdi. (İHA)
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