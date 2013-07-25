Vali Düzgün, Gazetecilerle İfttarda Buluştu

Polisevi’nde gerçekleşen iftar programına Vali Orhan Düzgün, Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fuat Öndin ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın yanı sıra gazete, televizyon, haber ajansları ile radyoların temsilcileri ve çalışanları katıldı.

Vali Düzgün, iftar programının ardından yaptığı konuşmada, Kayseri’de görev yapan basın mensupları ile tanışma amacıyla daha önce bir araya gelmek istediğini ancak, ilk haftalarda buna fırsatı olmadığını söyledi.

24 Temmuz’un basında sansürün kaldırılışının 105. Yıldönümü ve Basın Bayramı olduğunu kaydeden bu nedenle de bir araya gelme isteğinin bu tarihte olmasının daha anlamlı olacağını düşündüğünü dile getiren Vali Düzgün, yazılı ve görsel medya ile birlikte gelişen iletişim teknolojisine paralel olarak sosyal medyanın da önemli hale gelmeye başladığını söyledi.

Yaz kış demeden yağmurda, çamurda, soğukta, sıcakta her şart ve koşulda basın mensuplarının fedakarca görev yaptığına değinen Vali Düzgün, “Vatandaşı bilgilendirme adına, vatandaşın isteklerini, sorunlarını varsa aksayan yönleri bizlere ve kamuoyuna duyurma adına son derece önemli bir görevi ifa ediyorsunuz.” dedi.

Yerelde görev yapan basın mensupları ile ortak paydalarının ‘Kayseri’ olduğunu, bu amaç uğruna birlikte yol almaya devam edeceklerini belirten Vali Düzgün, basın mensupları ile el birliğiyle Kayseri’nin gelişmişlik ve müreffehliğine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Vali Düzgün, son dönemde yerel gazeteler nezdinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından basın mensupları ile tokalaşarak katılımları için teşekkür eden Vali Düzgün, programın devamında gazetecilerle sohbet edip bire bir tanışma imkânı oluşturdu.