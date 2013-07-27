Vali Düzgün, İftarını Vatandaşlarla Yaptı

İftar öncesi eşi Gül Düzgün ile birlikte misafirlerini kapıda karşılayan Vali Düzgün, iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, Ramazan ayının toplumun farklı kesimlerindeki insanların birbirini anlaması, sosyal dayanışma ve yardımlaşma için bir fırsat olduğunu belirtti.

Düzgün, “1934 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaret ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere zaman zaman devlet büyüklerinin de ağırlandığı bu tarihi mekânı sizlerin de görmesini arzu ederek bu akşamki iftar soframızı sizinle paylaşmak istedim" dedi.

Katılımcılar adına konuşan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Burhan Karamustafaoğlu ise, “Ben 72 yaşındayım. Daha önce böylesine samimi bir davet görmemiştim. Aramızda çocuklar da bulunmaktadır. Bu davet, burada bulunan herkesin zihninde derin bir iz bırakmıştır” diye konuştu.

İftar yemeğine katılan diğer aileler de Valilik Konukevi’ndeki iftar davetinin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek Ramazan ayında kendilerini unutmayan Vali Düzgün ve eşine teşekkür ettiler.

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyelerinin de katıldığı programın sonunda Vali Orhan Düzgün ile eşi Gül Düzgün aileleriyle birlikte yemeğe katılan çocuklara oyuncak hediye etti.