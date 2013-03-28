Vali, Emekli İşçilerle Buluştu

İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Yemekhanesi’nde düzenlenen akşam yemeğine Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Davut Haner, İl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bayar Özsoy, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve İl Özel İdaresi’nden emekli olan personeller katıldı.

İl Özel İdaresi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve emekli olan 350 personel için düzenlenen programda konuşan Vali Şerif Yılmaz, “Köylerin otuz yıl önceki halini düşündüğünüzde, menfezlerin yapım aşamasında olduğu yerlere ulaşmanız mümkün değildi. Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın geçmiş yıllarda karşılaştığı teşkilatın mensubu, Nafa Müdürlüğü personeli idi. Daha sonra Köy Hizmetleri, devamında da İl Özel İdaresi oldu. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi olacak. Netice olarak bu kurum bir yere gelmiş ise bunda sizin emeğiniz vardır. Bugün Kayserimizin köylerinde birinci derecede önemli olan yollar asfalt, ikinci derecedeki yollarımızın tamamı stabilize yol durumundadır” diye konuştu.

Kayseri’ye hizmet eden personellere teşekkürlerini sunan Yılmaz, “Kayseri olarak sizlerin emeğiyle en ücra köşelere kadar hizmet gitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağının dalgalanması bu vatana hizmet etmek ile olur. Sizler milletimizin ayağına hizmet götürdünüz, emek sarf ettiniz, ömrünüzü verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizim yönetim anlayışımız itibarı ile alın teri kurumadan herkesin ücretinin verilmesi ve herkesin de ücretinin hakkını vermesi lazım" ifadelerinde bulundu.

Vali Yılmaz emekli olan personellere, bundan sonraki yaşantılarında huzur ve başarılar diledi. Yılmaz’ın konuşmasının ardından emekli olan işçilere plaket verildi.