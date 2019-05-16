Vali Günaydın Gençlerle Kitap Okudu

15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Kayseri Meydanı’nda bulunan Kurşunlu Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okullardan öğrencilerle beraber vatandaşlar da parkta oturarak, farkındalık oluşturmak için kitap okudular. Etkinliğe katılan Vali Şehmus Günaydın da öğrencilerle beraber parkta oturarak kitap okudu.







Gençlerin okuma oranının artmasından mutluluk duyduklarını fakat erkek öğrencilerin okuma oranının da artması gerektiğini söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bu etkinlikte sadece gençlerimiz yok. Vatandaşlarımızla ve gençlerimizle, bu etkinliğe katılmaktan çok büyük bir keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Gençlik Haftasındayız. Gençlerimizin, ülkemizin ve geleceğimizin inşasında ne kadar önemli bir rol üstleneceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, gençlerimizi her alanda çok iyi yetiştirmek zorundayız. Hayat tecrübelerini arttıracak ve onları bu anlamda hazır hissettirecek her türlü organizasyonu biz devlet olarak yapmak zorundayız. Gençlik Haftası kapsamında da ilimizde birçok etkinlikler düzenleniyor. Ama içlerinde önemlilik arz edenlerden bir tanesi de kitap okuma etkinliği. Bu saatte, bu kadar gencimiz bir araya gelmiş kitap okuyor ve zannediyorum ki toplumda bir farkındalık oluşturuyor. Bir kitap okuma etkinliğinde şunu gördüm, özellikle hanımlar bu işe daha fazla eğilimli. Ödül alanlara da baktığımızda, sadece bir genç erkek arkadaşımız vardı ve diğer ödül alan bütün arkadaşlarımız hanımdı. Bu tabi sevindirici ama daha da sevindirici olması için erkeklerimizin de bu seviyeye gelmesi lazım. Geçen gün bir kurumumuzu ziyaret ederek, kendi kütüphanemde bulunan kitaplarımı hediye ettim. Türkiye’nin değişik vilayetlerinden talepler geliyor. Şöyle yapabiliriz, buradan da Kayserili hemşerilerimize seslenmiş olalım bu konuda kitaplarınızdan fazla kitap olmayacağı için bir kısmını diyelim lütfen okuduktan sonra, okuyacak insanlara aktaralım. Bu sistemi oluşturalım. Eğer bu konuda talep gelirse, biz buna talibiz” dedi.







Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler arasında bulunan Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdundan Ferah Nur Ertanince, “Bu etkinliği çok güzel buldum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 15-21 Mayıs arasında yaptığı böyle bir etkinlikten dolayı biz de çok mutlu olduk. Herkesi katılması için buraya davet ediyorum. Hep beraber kitap okuyoruz ve buradaki herkese de örnek olduğumuzu düşünüyorum. Okuma oranında da artış olacağını düşünüyorum. Kendimizi geliştirmek, ifadelerimizi ve diksiyonumuzu düzeltmek için kitap okumalıyız. Kitap okumak hayattır zaten” ifadelerinde bulundu.

