VALİ GÜNAYDIN VE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ERCİYES’TE FİDAN DİKTİ

Kayseri’yi daha yeşil bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ve şehir protokolü ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Erciyes’te organize edilen fidan dikme etkinliğine katıldı. Kayseri’nin incisi Erciyes’i ve kenti daha da yeşillendirmek için birçok çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Ağaç dikme kampanyasını sürdürmeye başladık. Erciyes’imizin ağaç yönünden arzu etmediğimiz doğrultuda olduğunun farkındayız. Sağ olsun bunu Orman Genel Müdürlüğümüz de yakinen takip ediyor. Şu anda Kayseri ve Develi arasındaki ana yolumuzun iki tarafında yapılan anlamlı ve önlemli çalışmayla bu eksiğimizi giderme yönünde gayret gösteriyoruz. Her şeyden önce Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü tebrik ediyorum. Daha nice 2023’lere inşallah 100. yıl ve daha nice yüzyıllara ulaşsın diye dua ve temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, rahmetle anıyoruz. Elbette ki şehitlerimizi unutmuyoruz. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız ay yıldızlı Türk bayrağımızın ve Cumhuriyetimizin etrafında hep beraber el ele, gönül gönüle olur diyoruz. Durmak yok. Ağaç dikmeye devam ediyoruz”

Etkinlikte konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın ise, “Bundan sonra her yıl 28 Ekim’de Erciyes’e gelerek orman teşkilatımız ile burayı ağaçlandırmaya çalışalım. Orman varlığımızı artırmaya çalışalım. Burada bir proje yürütüyoruz. Yol kenarı ağaçlandırma projesi. Bu kapsamda da 132 bin tane fidan dikeceğiz” dedi.