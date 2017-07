Vali Kamçı KUDER iftarında

İftar öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan hatimlerin duası ile başlayan iftar programına 80 ülkeden 200'ün üzerinde öğrenci katılım sağladı. Dernek yöneticileri tarafından iftarların Ramazan ayı boyunca devam ettiği ve her yıl katılım noktasında ciddi bir artış sağlandığı ifade edildi.

Vali Süleyman Kamçı uluslararası öğrencilerle teker teker ilgilenerek sohbet etti. Daha sonra KUDER dernek binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Kamçı" KUDER Kayseri'de eğitim gören öğrencilere yönelik ciddi çalışmalar ortaya koyan bir dernek. Yıl içerisinde icra ettiği faaliyetlerle öğrencilerin maddi ve manevi anlamda yetişmelerine büyük katkılar sağlıyor. Ümmet iftarları da bu güzel çalışmalardan bir tanesi. Burada yetişen öğrenciler Türkiye'nin birikimlerinden istifade ederek bunları kendi ülkelerine taşıyorlar ve ülkemizin gönüllü kültür ve kardeşlik elçileri olarak çok önemli görevler icra ediyorlar. Bu vesileyle tüm KUDER gönüllülerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

KUDER yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut ise şunları söyledi;

" KUDER kurulduğu 2010 yılından itibaren 7 gün 24 saat çalışmalarını büyük fedakarlıklarla yürüten bir dernek. Bu derneğin çalışmalarını yürüten ekip ‘Binlere değil BİR'e ve O'nun rızasına talip olma anlayışıyla’ çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda yıl içinde Liderlik ve Beden Dili Atölyeleri, Dış Ticaret, Arama-Kurtarma, Sondaj Ve Kuyu Açma, Kaynakçılık Atölyeleri gibi faaliyetlerle içinde bulunduğu toplumun her türlü sorununa çözümler üretmeye çalışmaktadır. Akaid, fıkıh, siyer, Hadis vb. İslami eğitimleriyle sahte din baronlarına karşı mücadele edebilecek nesiller yetiştirmenin derdindedir. Derneğimiz ‘Her lisan bir insan’ felsefesiyle başta Türkçemiz olmak üzere 20'ye yakın dil eğitimi verilmektedir.Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini Kayseri halkıyla paylaştıkları seminer ve sempozyumlar icra etmektedir. Ülkemizin kültürünü ve farklı kültürleri tanıtmak amacıyla derneğimizde her hafta "Ülke Tanıtım Günleri" düzenlenmektedir. Bütün bu çalışmaların yanında ayni ve nakdi yardımlar,rehberlik faaliyetleri,gezi ve piknikler,sportif etkinlikler KUDER'in yaptığı diğer çalışmalardan bazılarıdır.Bu çalışmalarda bizden hiçbir desteği esirgemeyen özellikle 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra önümüzü açan Kayseri Valimiz Sayın Süleyman Kamçı'ya ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın İbrahim Kulular'a hassaten teşekkür ediyorum." (Kurum haberi)