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Vali Kamçı muhtarlarla buluştu

Vali Süleyman Kamçı, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda muhtarların şikâyet, talep ve önerilerini dinlemek üzere gerçekleştirilen toplantıda Melikgazi bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Kamçı muhtarlarla buluştu
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelerde görev yapan idareciler ile muhtarlar katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Kamçı, muhtarlarla bir kez daha bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan bu toplantıların verimli geçtiğini vurguladı.
Daha sonra mahalle muhtarları söz alarak, mahallelerinin sorunları, sıkıntıları ve ihtiyaçları ile ilgili konuları dile getirdiler.
Toplantının son derece faydalı olduğunu dile getiren muhtarlar, toplantıyı düzenlemesinden ve ilgili birimlerle kendilerini bir araya getirmesinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ettiler.
Kurum Haberi
 
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