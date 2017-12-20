Vali Kamçı muhtarlarla buluştu

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelerde görev yapan idareciler ile muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Kamçı, muhtarlarla bir kez daha bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan bu toplantıların verimli geçtiğini vurguladı.

Daha sonra mahalle muhtarları söz alarak, mahallelerinin sorunları, sıkıntıları ve ihtiyaçları ile ilgili konuları dile getirdiler.

Toplantının son derece faydalı olduğunu dile getiren muhtarlar, toplantıyı düzenlemesinden ve ilgili birimlerle kendilerini bir araya getirmesinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ettiler.

Kurum Haberi

