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Vali Kamçı vatandaşlarla bir araya gelecek

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 27 Şubat Salı günüvatandaşlarla bir araya gelecek.

Vali Kamçı vatandaşlarla bir araya gelecek
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşları davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini dile getirdi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.

Vali Kamçı, 27 Şubat Salı günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanl
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