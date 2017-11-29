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Vali Kamçı vatandaşlarla buluştu

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kentin ekonomik durumunu, potansiyelini ve istihdam konularını değerlendirmek ihtiyaç, beklenti ve çözüm önerilerini belirlemek için sanayicilerle bir araya geldi.

Vali Kamçı vatandaşlarla buluştu
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sanayiciler ile iş adamları katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Kamçı, 2017 yılının son toplantısında sanayici ve iş adamları ile bir kez daha bir araya geldiklerini belirterek, her zaman sanayici ve iş adamlarının yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.
Sanayicilerin daha iyi durumda olması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran Kamçı, sanayicilere verilen teşvik konusuna da değindi.
Vali Kamçı ayrıca geçen hafta Kayseri ve Erciyes'i tanıtmak için Makedonya ve Kosova'ya gittiklerini, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri görüştüklerini ve ilişkileri artırmak adına önemli görüşmeler yaptıklarını bildirdi.
AA
 
 
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