Vali Kamçı ve Başkan Çelik ve Kayserispor tesislerinde

Bu sezon Kayserispor’dan önemli başarılar beklediklerini ifade eden Vali Süleyman Kamçı, ilk beşi hedef olarak koydu. Oyuncusu ve taraftarıyla en centilmen takım olmak istediklerini de ifade eden Vali Kamçı, futbolculara ve teknik heyete başarı diledi.

MAÇ GÜNÜNE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, geçen seneyi unuttuklarını ve geleceğe baktıklarını belirtti. Çok güçlü bir takım kurulduğunu ifade eden Başkan Çelik, “İnşallah bu sene hak ettiğimiz yere geleceğiz. Şehirdeki tüm yönetim dinamiklerine takıma verdikleri destek için teşekkür ediyorum; ama asıl teşekkürümüz taraftara. Geçen hafta tribünlerdeki yerlerini alarak bundan sonra bu takımın yanındayız mesajını verdiler. Kombine satışları da bunu gösteriyor. Şehir takıma sahip çıkarsa hak ettiğimiz yere geliriz” dedi. Maçların geç saatte oynanması ve geç sona ermesi nedeniyle raylı sistemin çalışma saatlerinde düzenleme yaptıklarını da ifade eden Başkan Çelik, maç günleri raylı sistemin iki saat daha fazla çalışacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Teknik Direktör Marius umudica’nın dile getirmesi üzerine inşaatı yarım kalan tesis binasına da değinerek, yeni tesislerin yapımını Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendiklerini söyledi ve en kısa sürede teni tesisleri tamamlayarak teslim edeceklerini belirtti.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, şehrin ve taraftarın desteği için teşekkür etti. Geçen hafta 17 bin 500 seyirci ile ligdeki ilk iki hafta sonunda en çok seyircinin geldiği dördüncü maçı Kayseri’de oynadıklarını ifade eden Bedir, kombine satışlarında da 11 bin 800’e ulaştıklarını ve en çok kombine satan beşinci takım durumunda olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kaysersipor tesislerinde Vali Süleyman Kamçı ve diğer yöneticilerle bir süre takımın antrenmanını izledi ve inşaat halindeki Kayserspor’un yeni tesis binasını gezdi.