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Vali Kamçı'ya Vakıflar Haftası ziyareti

Vakıflar Bölge Müdür Vekili Murat Seçilir Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Vali Kamçı'ya Vakıflar Haftası ziyareti
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Seçilir ve beraberindeki heyet,  "Vakıflar Haftası" dolayısıyla Vali Kamçı'ya ziyarette bulundu.
Vali Kamçı ziyarette yaptığı konuşmada, vakıfların Osmanlı döneminden beri çok büyük hizmetler yapan önemli kuruluşlar olduğunu ifade ederek, tüm vakıf çalışanlarının haftasını kutlayıp, bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.
Seçilir de bu seneki Vakıflar Haftası temasının "Vakıf Kuran Kadınlar" olarak belirlendiğini belirterek, hafta boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerle geniş bir yelpazede kutlayacaklarını ifade etti.
Kurum Haberi
 
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