Vali Kamçı’dan 2018 mesajı

Vali Kamçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her yeni yıl, sorunların aşılması yolunda inançları güçlendirir, beklentileri artırır. Geçmişin değerlendirmesi yapılarak, yeni hedefler, değişimler için fırsat oluşturur ve insanların geleceklerine umutla bakmasını sağlar. Bugün İlimiz gelişmeler neticesinde, ülkemizin ve dünyamızın örnek şehirlerden biridir. Bu da müteşebbislerimizin toplumsal ve ekonomik yaşamda karşılaşılan güçlüklerin aşılabilmesi için devletimize verdiği destek, gelişme, büyüme ve kalkınma yolunda en büyük güvencemiz olmuştur. Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe ilişkin kaygılarını en aza indirebilmek, onlara daha güzel günler bırakabilmek, yeniliklere açık, her zaman gurur duyacağımız bir Kayseri olarak ilerlemek için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Tüm hemşerilerimin bu bilinçle, güçlü ve gelişmeye ulaşma yolunda yılmadan çalışması ve ülkemize sahip çıkması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın sağduyusu, fedakarlık ve sorunların aşılması yolunda gösterdiği birlik ve dayanışma, güçlü Ülkemizin en önemli güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyor, 2018 yılının milletimiz, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

İHA

