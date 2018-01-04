Vali Kamçı’dan Benli'ye ziyaret

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye ziyaretinde Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz ve kurum başkan yardımcıları da hazır bulundu.



Ziyarette Kayseri’deki kamu, üniversite ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinde sadece Kayseri’ye değil bölgesindeki diğer illerdeki hastalara da hizmet verdiğini vurgulayan Vali Kamçı, bu durumun kendilerine ayrı bir sorumluluk yüklediğinin önemine değindi.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Benli ise, Kayseri’ye İl Sağlık Müdürü olarak atanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kayseri’deki sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için ekibiyle birlikte hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



Kayseri 12. Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün de İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’yi makamında ziyaret etti.



Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Sağlık Müdürü Benli'ye “hayırlı olsun” temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

İHA

