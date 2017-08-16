Vali Kamçı’dan Türk Telekom ziyareti

Bölge Müdürlüğüne gelişinde Bölge Müdürü Ağır ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Vali Kamçı, daha sonra makamda Bölge Müdürü Ağır ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Ağır, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında Vali Kamçı’ya bilgi verdi.

Vali Kamçı da göreve yeni atanan Bölge Müdürü Ağır’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, bundan sonra yapacağı çalışmalarında başarılar diledi.

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