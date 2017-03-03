Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Kamçı’ya Deprem Haftası ziyareti

Vali Süleyman Kamçı, 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Atsız ve personelini makamında kabul etti.

Vali Kamçı’ya Deprem Haftası ziyareti
AFAD’tan sorumlu Vali Yardımcısı Zekeriya Güney’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Kamçı, deprem hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayan ve afet durumlarında ilk akla gelen kurum olan AFAD’ın çalışmalarının önemine değindi.
Vali Kamçı, varlığının önemi en çok felaket dönemlerinde ortaya çıkan teşkilatların başında gelen AFAD’ın hem teşkilat yapısı hem de teknik donanım olarak son yıllarda önemli değişimler yaşadığını hatırlatarak, fonksiyonel bir yapıya kavuşan AFAD’ın her türlü felaket durumları için hazır olduğunu söyledi.
Vali Kamçı, son zamanlarda ülkemizde depremlerin meydana geldiğini hatırlatarak, depremler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğini vurguladı.
Vali Kamçı, felaketlerin ülkemizden uzak olmasını temenni ederek, “İhtiyaç duyulan durumlarda da Allah yokluğunuzu da göstermesin” dedi.
AFAD Müdürü Osman Atsız da 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası dolayısıyla eğitim seferberliklerinin devam ettiğini söyleyerek, hafta dolayısıyla yapılacak etkinliklerle ilgili Vali Kamçı’ya bilgiler verdi.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.