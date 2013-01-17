Vali Şerif Yılmaz'dan 'Nutuk' Fırçası

Yapılan hizmetleri ve yatırımları yerinde incelemek üzere Felahiye ve Özvatan ilçelerini ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz, Felahiye Kaymakamlığı ziyaretinde vatandaşların sorunlarını da dinledi. Burada Felahiye ve Köyleri Kültür-Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Akali, sorunlarını yazdığı iki sayfalık metni okumak istedi. Duruma sinirlenen Vali Şerif Yılmaz, "Nutuk çekmenin zamanı değil. Derdin ne onu söyle. Herkes buraya gelip iki sayfa metin hazırlayıp sunsa olur mu?" diye tepki gösterdi. İlçenin sorunlarını dile getirdiğini söyleyen Akali, konuşmasını yarım bıraktı. Vali Şerif Yılmaz ziyaret sonrası dışarıda Akali ile bir süre sohbet etti.

