Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de bulunduğu ziyarette, Anakalp Hastanesinde tedavi gören Ali Özhaseki'ye acil şifalar dileyen Vali Yılmaz, Başhekim Operatör Doktor Mustafa Kırım'dan Ali Özhaseki'nin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.
Vali Yılmaz, Ali Özhaseki'yi Ziyaret Etti
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ağabeyi Ali Özhaseki'yi, tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
07 Mayıs 2013 Salı 11:26
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