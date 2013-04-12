Vali Yılmaz, Çocuklarla Protokol İmzaladı

Vali Yılmaz, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, ''Özellikle yayalar, ışıklara riayet etmiyorlar, kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışıyorlar. Bu da kazalara neden oluyor'' dedi.

Vali Şerif Yılmaz, Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde, Kayseri'deki bazı orta okulların 5. ve 6. sınıflarında okuyan 'Trafik Gönüllüsü' öğrencilerle bir araya geldi. Törende, Besime Özderici Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kemal Koçer'in protokolde yer alan sorularına cevap verdi. Trafik Gönüllüsü öğrenci Koçer'in, ''Emniyet kemerinizi takmadan araç kullanmayacağınıza, kırmızı ışıkta durup, yeşil ışıkta geçeceğinize, yaya geçitlerini kullanacağınıza, aşırı hızlı araç kullanmayacağınıza, kavşaklarda daha dikkatli araç kullanacağınıza, trafikte başkalarının haklarına uyacağınıza, uykulu halde araç kullanmayacağınıza söz veriyor musunuz?'' şeklindeki sorularına ''Evet, söz veriyorum'' diye cevap verdi.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Şerif Yılmaz, Kayseri'de göreve başladığında, kırmızı ışıkta geçmeyeceğini, hiç kimsenin de geçmesini istemediğini, geçene ise ceza-i yaptırım uygulatacaklarını söylediğini ifade ederek, ''Trafik kurallarına hepimizin uyması gerekiyor. Özellikle burada saydığımız ve söz verdiğimiz hususlar, sadece kendimizi değil, karşıdaki sürücüleri de yayaları da kapsıyor. Bunlara uymamız lazım. Sizler de bu kampanyaya gönüllü olarak katkı verdiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Herkese kazasız, belasız yolculuklar diliyorum'' dedi.

Yılmaz, ''Özellikle yayalar, ışıklara riayet etmiyor, kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışıyor. Bu da kazalara neden oluyor. Hepimiz birey olarak kurallara uymamız lazım. Karşımızdakinin hakkına riayet etmemiz, saygı duymamız lazım'' ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz ve Trafik Gönüllüsü Mehmet Kemal Koçer, daha sonra hazırlanan protokolü imzaladı.