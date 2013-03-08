Valilikte Kadınlar Günü Kutlandı

Valilik yemekhanesinde düzenlenen yemekli programda konuşan Vali Şerif Yılmaz, “Pozitif ayrımcılıkla Hükümet konağında çalışan hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Son yıllarda yapılan bir takım düzenlemelerle kadın veya erkek farkı gözetmeksizin bu günlere geldik. Toplumumuzun temeli kadınlarımızın omuzları üzerindedir. Çalışan kadınlarımız olarak yükünüz daha fazla. Allah sizlere kolaylık versin” dedi.

Vali Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin odak noktasında yer alan kadınlarımız, üstlendikleri misyonu ve yaşatma görevini hiçbir fedakarlıktan çekinmeden yerine getirmiş, modern ve çağdaş Türkiye’nin oluşmasında söz sahibi olmuşlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren başlayan gelişme sürecinde kadınlarımıza verilen haklar bugün çoğu ülkelerde olmayan seviyededir.

Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Kadın-erkek eşitliğinin gerçekleşmesi için gösterilen çabaları destekliyorum. Vatandaşlar olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. 8 Mart’ın kadınlarımıza, eşlerimize ve çocuklarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Düzenlenen yemeğin ardından kadınlar günü pastası Hacılar Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya tarafından kesildi.

Valilikte görev yapan bayanlara gül dağıtılan program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.