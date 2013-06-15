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Vali'nin Karne Hediyesi U-20 Maç Bileti

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 24 Haziran tarihinde takdir belgesini getiren ilk bin öğrenciye U-20 maç bileti hediye edeceğini duyurdu.

Vali'nin Karne Hediyesi U-20 Maç Bileti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün twetter hesabından yaptığı duyuruda “24 Haziran Pazartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında takdir belgesini valiliğe getiren ilk bin kişiye FIFA U-20 maç bileti” diye yazdı.
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emine ceper 5 yıl önce

Tesekkurler

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