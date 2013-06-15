Kayseri Valisi Orhan Düzgün twetter hesabından yaptığı duyuruda “24 Haziran Pazartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında takdir belgesini valiliğe getiren ilk bin kişiye FIFA U-20 maç bileti” diye yazdı.
Vali'nin Karne Hediyesi U-20 Maç Bileti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 24 Haziran tarihinde takdir belgesini getiren ilk bin öğrenciye U-20 maç bileti hediye edeceğini duyurdu.
15 Haziran 2013 Cumartesi 18:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Tesekkurler